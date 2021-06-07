"Развитие отношений касается экономики, социальной сферы, туризма, гуманитарных связей. При этом была отмечена важность выстраивания долговременного стратегического партнерства в разных сферах деятельности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ряд договоренностей между Адыгеей и королевством Бахрейн был сделан в ходе визита в республику в 2019 году чрезвычайного посла королевства. Сейчас на форуме стороны договорились о развитии связей на всех уровнях и о выходе на предметный диалог с учетом ситуации с коронавирусом.

"Всё это открывает хорошие возможности для развития партнерских отношений с Бахрейном на уровне субъектов России. В республике готовы к такому сотрудничеству, для этого мы будем создавать все необходимые условия. У нас много общих интересов и точек соприкосновения", — приводятся в сообщении слова Кумпилова.