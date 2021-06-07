"В правительстве на финальной стадии находится предложение о выделении дополнительных бюджетных средств в размере 2,5 млрд рублей для субсидирования маршрутов Дальневосточного федерального округа", — отметил министр.

Министерство рассчитывает, что эта мера поддержки коснется и Бурятии с Забайкальским краем, а также Якутска, которые не смогли воспользоваться выделенными ранее субсидиями.

"Минвостокразвития совместно с Минтрансом доработали методику, согласно которой Забайкалье, Якутия, Бурятия будут приоритезированы. В дальнейшем при распределении средств федерального бюджета по маршрутам мы предлагаем установить равный доступ регионов ДФО к субсидированию", — отметил Чекунков.

Как сообщалось, в этом году из федерального бюджета дважды выделялись средства для субсидирования стоимости авиабилетов в дальневосточном направлении.

Первые 5,8 млрд рублей были направлены на льготные билеты для отдельных категорий граждан (пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, граждане до 23 лет). Эти средства были быстро израсходованы, и правительство РФ выделило еще 5 млрд рублей.

Во втором случае субсидируемые билеты могли приобрести все жители Дальнего Востока, зарегистрированные по месту жительства в одном из регионов ДФО, но только на те маршруты, которые были включены в перечень правительства. Это были направления в основном в Москву и Санкт-Петербург.

В результате на перелеты с льготными билетами не нашлось перевозчиков из Читы и Улан-Удэ. А полеты из Якутска осложнились реконструкцией взлетно-посадочной полосы.