В частности, власти предписали всему населению городских районов Наньша, Хуаду и Цунхуа, а также всем, кто проезжал через эти районы, сдать тест на COVID-19. В Наньше также запретили обслуживать посетителей ресторанов и призвали приостановить работу спортивных залов, бассейнов и других общественных мест.

В городе также закроют около десятка станций метрополитена.

Телеканал напоминает, что в субботу власти КНР отчитались о выявленных за сутки 24 случаях COVID-19: 13 из них пришлись на провинцию Гуандун, причем случаи не оказались завозными.

Выявление новых случаев болезни с конца мая в регионе привело к тому, что власти Гуанчжоу ранее вводили в отдельных районах режим изоляции. В свою очередь в аэропорту города Шэнчьчжэнь потребовали от жителей Гуанчжоу и соседнего города Фошань предоставлять отрицательный анализ на коронавирус прежде, чем путешественникам разрешат проследовать дальше, добавляет Сhannel News Asia.