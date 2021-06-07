"Наши усилия мы направляем на развитие мелкого и среднего бизнеса. Создаем предпринимателям условия для успешного ведения бизнеса в сфере туризма, помогаем развитию инфраструктуры, создаем площадки, небольшие мобильные точки вдоль дороги, ведущей в горы. Предприниматели могут реализовывать там свою продукцию", — сказал глава республики.

При этом он отметил, что с 1 по 12 мая только в одном горном Джейрахском районе Ингушетии отдохнули более 20 тыс. туристов.

Как сообщалось ранее, летний туристический сезон в Ингушетии в этом году открылся 29 мая. На курорте "Армхи" в ходе праздничного мероприятия провели различные мастер-классы и конкурсы. Желающие могли попробовать себя в качестве лучников, а также подремонтировать навыки ходьбы на ходулях.

Местные жители и гости из различных регионов поучаствовали в экскурсии к Ляжгинскому водопаду по четырехкилометровой живописной тропе ущелья. Для любителей активного отдыха и посетителей с детьми организовали бесплатное посещение веревочного парка "Маугли", канатной дороги, а также пейнтбольный турнир на территории клуба "Брест".

Курорт "Армхи" расположен в заповедной зоне горной Ингушетии в окружении Кавказских гор. Гостиничный комплекс построен в 1999 году турецкой строительной компанией. Хотя его предыстория начинается с конца 20-х годов прошлого столетия, когда была образована Ингушская автономная область. Первая ингушская горная здравница была открыта 15 июня 1928 года. В настоящее время "Армхи" — всесезонный курорт с горнолыжной трассой, бассейнами, который принимает отдыхающих круглый год.