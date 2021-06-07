"Девушка 1997 г.р. находилась на отдыхе в Сочи, в Абхазию приехала в составе экскурсионной группы. Инцидент произошел после спуска туристической группы с Гегского водопада на автотрассу, ведущую к озеру Рица", — сообщил "Интерфаксу" замминистра по чрезвычайным ситуациям республики Тигран Делибалтян.

Прибывшие на место происшествия спасатели приступили к поиску упавшей в реку туристки, добавил Делибалтян.

Туристку унесло течением, добавили в пресс-службе ведомства. Спасатели тщательно обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков, но девушку не нашли, следует из сообщения пресс-службы.

Из-за сильных дождей в высокогорье уровень рек в Бзыбском ущелье довольно высокий, течение бурное, пояснили в МЧС.