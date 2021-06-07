"По указу президента создан национальный проект "Туризм. Индустрия. Гостеприимство", который должен наш туристический потенциал реализовать. А чтобы это сделать грамотно, нужно все правильно спланировать, потому что туризм, это, прежде всего, — логистика", — сказал Чернышенко в интервью "Интерфаксу".

По его словам, Россия обладает самой большой территорией в мире, здесь представлены все климатические зоны, при этом "60 % населения нашей страны никогда не выезжали за пределы своего административного округа, то есть внутренний туризм вообще не развит", тогда как в США он развит в 10 раз больше.

Он добавил, что проект "Туризм. Индустрия. Гостеприимство" занимается тем, чтобы развивать конкурентные преимущества внутреннего туризма в России, обустраивать инфраструктуру, чтобы "побороться" за тот объем средств, которые граждане тратят на отдых за рубежом.

"Правительство выделило первые три кластера, приоритетом поставили Крым, Дальний Восток, Золотое кольцо, но этим мы не ограничиваемся. В России, как минимум, 13 больших территорий, причем это не административно-территориальное деление, а, именно, с точки зрения интересных мест возможного посещения. Первые три они в этом году должны быть спроектированы с применением лучших мировых практик", — сказал вице-премьер.

Он отметил, что для реализации проектов будут привлекаться инвестиции, но все проекты в кластерах будут реализовываться при участии государства и с учетом интересов потребителей, а "инвесторы будут заходить разумно".

Чернышенко также сообщил, что начатая в прошлом году и продолженная в текущем году программа туристического кешбэка (возвращение 20% средств за приобретение путевок на отдых на российских курортах — ИФ) "хорошо себя зарекомендовала" может быть продлена, но сейчас "ждем результатов первого года программы".

Вице-премьер добавил, что "успешно реализуется" начатый по поручению президента РФ проект по выплатам половины стоимости путевок за детский летний отдых. "На компенсации по летнему детскому отдыху правительство выделяет порядка 10 млрд рублей, это существенная сумма. На сегодня уже, несмотря на то, что акция стартовала 25 мая, уже более 2,1 млрд транзакций прошло и возвращено почти 1 млрд рублей нашим гражданам", — сообщил Чернышенко.