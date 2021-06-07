"8 июня на Московской детской железной дороге начнут курсировать поезда из 6 вагонов под управлением юных железнодорожников с пассажирами. Перевозки будут осуществляться с соблюдением всех противоэпидемических мер, салоны оборудованы рециркуляторами воздуха и санитайзерами, заполняемость вагонов снижена до 70%", — говорит в сообщении.

В пресс-службе уточняют, что всего на линии две станции: Пионерская и Юность — обе конечные, а также промежуточная платформа Школьная.

"По традиции пассажирами станут местные жители и туристы. Юные железнодорожники будут не только самостоятельно водить поезда, но и обслуживать железнодорожную инфраструктуру, управлять перевозочным процессом. Ребята в возрасте от 12 до 17 лет станут машинистами, проводниками, контролерами-ревизорами, начальниками станций, диспетчерами, стрелочниками, монтерами пути, сцепщиками, контролерами, начальниками смены и дежурными по переезду", — уточняют в пресс-службе транспортной компании.

Московская детская железная дорога работает 5 дней в неделю со вторника по субботу, стоимость проездного билета в одну сторону составляет: для взрослых — 80 руб., для детей — 60 руб.

Московская детская железная дорога в Кратово была открыта в 1937 году. Это одна из старейших детских дорог на постсоветском пространстве. Протяженность путей составляет почти 5 км.