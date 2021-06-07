Полеты будут совершаться раз в неделю — по средам. Вылет из Красноярска в Баку по расписанию в 18:35 по местному времени, а прилет в 21:00. Из столицы Азербайджана запланирован на 22:00 по местному времени. Время в пути туда составляет 5 часов 25 минут, в обратном направлении — 4 часа 55 мин.

Программа полетов в Баку будет действовать до конца октября. S7 — одна из крупнейших российских авиакомпаний. В 2020 году перевезла 12,3 млн пассажиров (-31% г/г). Базируется в московском "Домодедово" и новосибирском "Толмачево". Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.