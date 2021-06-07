"У нас есть интереснейший проект, который называется "Квартал Луи". В нем учувствуют дети и взрослые с очень тяжелыми формами инвалидности. Это площадка для адаптации и социализации инвалидов, в рамках работы этой организации можно получить даже профессию и начать работать", — сказал Мельниченко.

По его словам, следующий шаг в этом направлении — инклюзивный туризм. "Это возможность для инвалидов перемещаться по регионам. Для этого надо создавать безбарьерную среду. Все объекты туристической инфраструктуры должны стать доступными для инвалидов. Люди должны иметь возможность перемещаться и чувствовать себя комфортно. Очень тяжело психологически, когда молодой человек из-за болезни привязан к одному месту. А другое дело, когда у него открывается возможность путешествовать по стране, жить нормальной жизнью. В этом суть этого проекта. Сейчас мы делаем первые шаги, но скоро он начнет очень стремительно реализовываться", — сказал врио губернатора.