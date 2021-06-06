«Интурист» стал официальным туроператором международного авиационно-космического салона МАКС–2021. Обслуживание гостей авиасалона включает бронирование номеров в отелях и санаториях в Москве, Жуковском, Раменском, транспортное обслуживание, обеспечение визовой поддержки, групповые трансферы гостиница-салон-гостиница, индивидуальные трансферы в аэропорт, услуги VIP-залов, экскурсионное обслуживание в Москве и области, круглосуточную поддержку в период проведения салона», — сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в пресс-службе компании.

Там напомнили, что международный авиакосмический салон «МАКС» является важнейшим отраслевым мероприятием и крупнейшей международной выставкой авиатехники в Восточной Европе.

«Традиционно к мероприятию проявляют огромный интерес зарубежные участники и гости. В этом году, несмотря на действующие коронавирусные ограничения в ряде стран и ограниченное авиасообщение, активно поступают заявки на обслуживание групп и индивидуальных посетителей из Германии, ОАЭ, Словении, стран СНГ и других стран. Кроме того, МАКС-2021 станет центром притяжения туристов из самых разных регионов России. Чаще всего российские туристы заказывают размещение в Москве и экскурсионную программу. Стоимость пакетного тура с проживанием в отеле 4*, трансферами на выставку и двумя входными билетами составит от 13,7 тыс. рублей в день на двоих», — сообщили в компании.

Организаторами МАКС-2021 являются Минпромторг и ГК «Ростех», устроителем – АО «Авиасалон».