Как сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, в поисково-спасательной операции для установления местонахождения туристической группы "было задействовано до 50 спасателей со специальным оснащением, а также в ней участвовали рейнджеры Агентства особо охраняемых природных территорий и соответствующие подразделения полиции".

В рамках операции, которая в течение двух дней продолжалась в непрерывном режиме, удалось найти всех семерых заблудившихся туристов невредимыми. "В настоящее время осуществляется их перевозка в безопасное место. Жизни и здоровью ни одного из них опасность не угрожает", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в туристической группе находились три молодых человека и четыре девушки, которые несколько дней назад отправились в турпоход и должны были вернуться 4 июня, однако к назначенному сроку они не появились и до последнего времени об их местонахождении ничего не было известно.