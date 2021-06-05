«Эффективное комплексное развитие туристских территорий возможно в случае, если придать таким территориям специальный режим развития на уровне федерального законодательства, установив особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на таких территориях, возможные налоговые льготы, специальные условия предоставления и использования земельных участков, которые предлагается включить в границы туристских территорий, особенности работы на таких территориях», — сказал он, выступая на секции «Туризм и индустрия гостеприимства» на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Пайкина, существующие ТОРы это в первую очередь промышленные кластеры, развитие туризма в них невозможно.

«Можно выделить деньги, нарезать территории, и далее бесконечно согласовывать проектно-сметную документацию, получать все необходимые разрешения на застройку, упереться в статусы природных территорий, а иногда в просто невыполнимые градостроительные правила. Снятие барьеров посредством совершенствования законодательства – один из основных инструментов развития отрасли», — сказал депутат.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в своем выступлении отметила, что до конца года Ростуризм создаст предварительный мастер-план развития туризма на всей территории России, взаимоувязывающий все ключевые точки развития отрасли, как существующие, так и новые, а также турмаршруты, все виды транспорта, максимально допустимую загрузку гостиниц и курортов и другие аспекты.