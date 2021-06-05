Говоря о мерах поддержки инвесторов, которые заложены в национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», она подчеркнула, что льготы на кредиты для строительства отелей предназначены для крупного бизнеса, а для субъектов МСП предусмотрены субсидии в виде грантов.

«До 2024 года мы планируем аккредитовать и помочь оборудовать за счет грантов более 1000 туристических маршрутов во всех регионах страны. Мы будем вместе с регионами и туроператорами делать так, чтобы человек знал о наличии маршрута, мог получить по нему исчерпывающую информацию, а начав по нему следовать, остался доволен всем, от туалета до отличного гида, от комфортного автобуса и отеля до системы навигации и точек показа», — сказала Догузова, выступая на сессии Петербургского экономического форума.

Она напомнила, что в прошлом году Ростуризм провел первый конкурс на гранты для проектов в сфере туризма. «Акцент мы делали на экотуризме и современных решениях для отдыха на природе. В дальнейшем мы хотим расширить эту меру, включив в нее обустройство пляжей, кемпинговых зон и так далее», — сказала она.

Также в рамках национального проекта ведомство продолжит софинансировать обеспечивающую инфраструктуру в регионах в тех туркластерах, где есть проработанные инвестиционные решения по созданию отелей и курортной среды.

«Для нас важно уже в краткосрочной перспективе 2-3 лет завершить проекты, начатые еще в рамках Федеральной целевой программы развития туризма. Та проблема, которую мы увидели в рамках ФЦП – недостаточная увязка создаваемых объектов дорожно-коммунального хозяйства с создаваемыми туристическими проектами. Мы должны понимать объем номерного фонда на конце дороги, которую мы строим», — сказала глава Ростуризма.

Ранее она сообщила, что в ближайшие 3-4 года 20 млрд рублей будет выделено на поддержку 20 тыс. новых качественных гостиничных номеров в виде льготных кредитов.