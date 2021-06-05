«Мы бы хотели поддержать гостиницы от 120 номеров под международными или федеральными брендами, потому что именно они задают стандарты качества, уровень сервиса, которые нужны нашим туристам. И хотим фокусироваться на тех территориях, где мы видим дефицит этих гостиниц. Это природные курортные территории, а не города, где уже есть какое-то количество качественной туристической инфраструктуры. Мы понимаем, что в городах другая экономика, и инвесторы охотнее идут строить отели в деловые центры, где меньше выражена сезонность», — сказала она, выступая на сессии «Туризм и индустрия гостеприимства» в рамках Петербургского экономического форума.

По словам Догузовой, за последние 10-15 лет качественные современные отели в первую очередь открывались именно в городах. «Теперь нам нужно простимулировать инвесторов к тому, чтобы гостиницы развивались на Черноморском побережье, где мы видим огромный дефицит качественных современных отелей. За исключением Сочи, весь Краснодарский край испытывает дефицит таких отелей, и весь Крымский полуостров, где критически мало отелей с высоким уровнем сервиса, который сегодня наши туристы хотят получить. И, конечно, Алтай, Байкал, Русский Север, Карелия – все направления, которые полюбились туристам, но там нет адекватного соотношения цены и качества, так как не хватает качественных современных отелей», — добавила она.

Ростуризм рассчитывает за ближайшие 3-4 года поддержать не менее 20 тыс. новых качественных номеров за счет субсидирования процентной ставки.

«Эта мера будет запущена уже в этом году. У нас почти 100 млрд на субсидирование процентной ставки на 10 лет, а в ближайшие четыре года до 2024 года в бюджетном цикле у нас почти 20 млрд. При этом мы уверены, что сможем дофинансировать этот инструмент, если он хорошо пойдет и будет востребован инвесторами, если мы убедимся, что все хорошо пойдет, гостиницы новые строятся, и все пойдет по плану», — сказала Догузова.

Как сообщалось, на льготное кредитование в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимство" могут претендовать проекты по строительству и реконструкции гостиниц категории не менее 3*, многофункциональных комплексов, санаторно-курортных организаций и других объектов туристической инфраструктуры. Кредитные средства будут предоставляться со ставкой 3-5% годовых в размере от 100 млн до 35 млрд рублей на срок до 15 лет.