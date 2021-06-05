"Поздним вечером 4 июня при сплаве в районе поселка Солонцовый района имени Лазо в 8 км ниже по течению реки Катен произошло опрокидывание надувного судна "Рафт" с 18 туристами зарегистрированной группы", — говорится в сообщении.

В результате погибла женщина, ее тело достали рыбаками. Остальные туристы в настоящее время находятся в безопасности.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства при оказании туристических услуг, соблюдения требований безопасности при организации сплавов.