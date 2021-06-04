"Интурист" еще в начале года первый выступил с инициативой организации вакцинных туров в Россию. Тогда ее поддержали на всех уровнях, но с условием, что сначала должны быть обеспечены вакциной на 100% граждане РФ. Видимо сейчас подошло то время, когда вакцинному туризму дадут дорогу. Мы, честно говоря, прогнозировали, что это произойдет в апреле-мае, но, судя по всему, ошиблись на два месяца", — сказал он порталу "Интерфакс-Туризм".

По словам Тополкараева, исходя из высказываний представителей власти можно ожидать, что правовая основа для вакцинации иностранных граждан в России на коммерческой основе будет разработана в течение июня, и с июля можно будет приезжать в Россию с этой целью.

"У "Интуриста" есть большой портфель заказов от иностранных партнеров. География покрывает почти весь мир – это и Индия, Иран, страны Юго-Восточной Азии и большое число запросов из арабских стран, стран Европы, где есть и свои вакцины. Это говорит о том, что российская вакцина пользуется определенным доверием. Если говорить о вакцинах, то основной спрос формируется на "Спутник V" — это самая известная вакцина, статистика ее применения наибольшая", — добавил представитель туркомпании.

Он также сообщил, что все это время работали серые схемы посещения России иностранными туристами с целью вакцинации. Но не было правовых основ для визовой поддержки, необходимых регламентов.

Отвечая на вопрос "Интерфакса" о возможной цене такой поездки, эксперт подчеркнул, что она будет зависеть от условий и составляющих тура.

"Цена самой прививки не будет решающей. Основное – это логистика: перелет и размещение. Кроме того, поскольку для прививки "Спутником V" нужны две дозы препарата, многое будет зависеть от того, какую логистику будут выбирать туристы: либо двухразовая поездка по неделе, либо приезд сразу на 25 дней. Такие запросы у нас тоже есть. Это сочетание вакцинации с культурной и экскурсионной программой", — рассказал Тополкараев.

Президент РФ Владимир Путин в пятницу поручил правительству до конца месяца проработать вопрос об организации вакцинного туризма в РФ с учетом требований безопасности. Он отметил, что Россия может предоставить возможность иностранцам приехать в РФ и привиться отечественными вакцинами от коронавируса, так как отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. Президент также сообщил, что запрос на вакцинацию российскими препаратами от иностранцев довольно высок и уже получила распространение практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены, руководители крупных зарубежных компаний специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса.