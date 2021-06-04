"Мы прорабатываем то, что связано с вакцинным туризмом. Это те иностранные граждане, которые будут прилетать сюда специально для того, чтобы вакцинироваться", — сказала Догузова, отвечая на вопрос "Интерфакса", будет ли вакцинный туризм доступен всем иностранцам или только работающим в РФ.

Она пояснила, что в поручении президента речь шла именно о туристической составляющей вопроса.

"Туризм — прилет из другой страны. Мы готовы проработать вариант, при котором это будет доступно в первую очередь для прилетающих", — сказала Догузова.

Ранее в ходе выступления на пленарной сессии Петербургского экономического форума президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца месяца проработать вопрос об организации платной вакцинации в России для иностранных граждан.

Позднее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцинирование иностранцев от коронавируса будет распространяться на тех, кто проживает в России.

"Это те, которые работают в стране, это было четко обозначено", — сказал Мурашко "на полях" Петербургского международного экономического форума.