Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2021 подписали в пятницу вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и директор по маркетингу группы Юлия Малороднова.

"Мы сегодня видим спрос на отдых в Краснодарском крае, и это уже не только Сочи и побережье в целом. Туристы обращают внимание на территории, которые еще несколько лет назад не считались курортными в полной мере. И мы должны на эти запросы отвечать, создавая максимально комфортную инфраструктуру. Развитие бальнеологического кластера в Мостовском районе — это возможности для отдыха круглый год", — приводятся в сообщении слова Руппеля.

В рамках проекта предполагается создание туристического кластера вблизи термального месторождения "Ярославское". Будет построен бальнеологический комплекс на 800 номеров, СПА-центр, санаторный комплекс на 220 номеров и поселок на 30 коттеджей. Завершение всех работ планируется в 2026 году.

До 2029 года здесь также возведут коттеджный малоэтажный комплекс, научно-исследовательский IT-кампус на 200 номеров.

СПА-комплекс "Кремниевы термы" расположен в центре Краснодарского края между Майкопом и Лабинском на автодороге "Кавказ". Уникальность комплекса обусловлена наличием месторождения кремниевой термальной воды, сообщается на ее сайте. По адресу расположения комплекса, согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", было зарегистрировано ООО "Кремтерм", затем сменило адрес местонахождения на Омск. Владельцем компании является Святослав Капустин.