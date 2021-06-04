"Планируется создание первой российской канатной дороги протяженностью 3,6 км от нижнего участка в районе Васильевки до горного кластера на высоте примерно 1,5 тысячи метров. Также планируется создание рекреационной зоны и зоны пребывания и отдыха туристов", — сообщил журналистам вице-президент организации Андрей Брабец после подписания соглашения с главой Крыма Сергеем Аксеновым на Петербургском международном экономическом форуме.

По информации правительства Крыма, объем капитальных вложений составит 12 млрд рублей, инвесторы создадут не менее 400 рабочих мест.

В настоящее время в Ялте функционирует канатная дорога "Мисхор — Ай-Петри", открытая в 1988 году. Она считается уникальной. Между ее средней и верхней станциями протянулся безопорный пролет протяженностью 1,67 тысячи метров и углом подъема возле гор 460 (один из самых длинных безопорных пролетов в Европе). Поездка длится менее 15 минут, за это время можно подняться на высоту 1,2 тысячи метра.