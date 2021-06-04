Соответствующее соглашение на полях Петербургского международного экономического форума подписали Беглов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Калининградской области Антон Алиханов и генеральный директор АО "ИК "РЖД-Инвест" Иван Григорович.

"Мы развили новую агломерацию, мы ее назвали "балтийской агломерацией". Первый этап — это развитие туристического такого кластера, балтийского кластера. Нас объединяет Балтийское море — ну почему бы и нет?", — сказал Беглов.

Ожидается, что реализация соглашения позволит увеличить турпоток в регионы Балтики. По данным Смольного, проект предполагает создание для владельцев яхт и катеров специальных маршрутов, пунктов пропуска судов и оборудованных марин.

В дальнейшем, помимо туризма, регионы будут развивать сотрудничество в областях здравоохранения, культуры и других, сообщил губернатор.

"Мы вокруг Балтийского моря объединились. Это первая, наверное, такая, скажем, красивая история для всех других субъектов Российской Федерации", — считает он.