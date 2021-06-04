Президент РФ Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в пятницу, предложил со следующего года отменить НДС для предприятий общепита с выручкой до 2 млрд рублей в год. Цель этой меры, по его словам – отработать механизм более плавного перехода от режима упрощенного налогообложения на общий для таких компаний.

"Рад за ресторанный бизнес. Эта мера позволит поддержать и развить именно средний бизнес, которого в России пока недостаточно. Но непонятно, почему при этом НДС не обнуляется для гостиниц, так как гостиничный общепит оказывается неконкурентоспобным по ценам по сравнению с "отдельно стоящим". То есть, с кафе, барами и ресторанами, которые не входят в состав гостиницы как имущественного комплекса", — сказал Шпилько порталу "Интерфакс-Туризм".

Он подчеркнул, что большинство ресторанов в целом по России работают на УСН, а как раз отели часто превышают лимиты УСН и работают с НДС.

"Кроме того, в Европе, например, снижение НДС (VAT) в индустрии гостеприимства начиналось как раз с гостиниц и других коллективных средств размещения, чтобы поддержать в первую очередь въездной туризм. Увеличение экспорта услуг наряду с поддержкой занятости и являлось основным мотивом применения данной меры, в частности, для выхода из экономического кризиса 2008 года. Сейчас для всего гостиничного и ресторанного бизнеса, включая крупный, там действует льготная ставка НДС в размере около 10%", — сказал он.

По словам Шпилько, "без распространения льготы по НДС на отели эта мера станет долгожданной, но половинчатой, если не сказать противоречивой по отношению к индустрии гостеприимства как целостному комплексу, включающему гостиничный и ресторанный бизнес".