Оперштаб по борьбе с завозом и распространением коронавируса с 10 июня разрешил выполнение регулярных рейсов из Москвы в столицу Хорватии Загреб два раза в неделю.

"Любые подвижки в вопросах перевозки позитивны для рынка, а введение статуса регулярных рейсов позволяет туроператорам формировать турпродукт. Однако хорватские курорты расположены далеко от Загреба, поэтому не стоит ожидать большого спроса на путешествия в эту страну, пока не будет налажено регулярное сообщение с аэропортами Дубровника, Сплита и Пулы", — сказала порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Она отметила, что количество авиарейсов также не позволяет осуществлять перевозку большого числа туристов. К тому же из-за ограниченного числа рейсов стоимость билетов вряд ли будет низкой.

"Некоторые туроператоры разрабатывают маршруты по Хорватии, совмещающие экскурсионную программу и отдых на морских курортах страны, чтобы закольцевать поездку на базе аэропорта в Загребе", — добавила Тюрина.

Такой же точки зрения придерживается генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

"Конечно же, туры в Хорватию не будут пользоваться сейчас большим спросом, потому что Загреб очень далеко от курортов, которые нужны россиянам. Нашим туристам нужен Сплит, Дубровник, Пула на западном побережье полуострова Истрия. А там ехать более 6 часов. Для сравнения, это как лететь в Краснодар, чтобы потом оттуда добираться в Сочи", — пояснил он.

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Эксперт также добавил, что проблемным такое путешествие станет и для российских туристов из регионов.

"Все-таки российские туристы, планирующие поездку за рубеж, живут не только в Москве, но и в других городах страны. Путешественникам из того же Новосибирска, Самары, Казани очень сложно добираться до Хорватии, им проще выбрать другое направление для отдыха", — уверен Мкртчян.

Он отметил, что в допандемийное время в Хорватию путешествовали очень много туристов, популярностью пользовались все направления страны, поскольку туда не нужна шенгенская виза, а стоимость отдыха ниже, чем, например, в Италии или Франции.

В свою очередь, в пресс-службе туроператора TUI Россия порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что спрос на туры в Хорватию после возобновления авиасообщения останется на высоком уровне, поскольку до объявления решения оперштаба туристы часто запрашивали наземное обслуживание.

"Сейчас достаточно активно покупают Хорватию. В основном едут семьи с детьми, которые берут туры средней продолжительностью 10-11 ночей", — пояснили в компании.

Между тем, авиакомпания "Аэрофлот" заявила рейсы в Сплит, Дубровник и Пулу, билеты на рейсы есть в продаже. Как напомнили на этой неделе в Росавиации, такие рейсы не считаются регулярными и имеют статус грузопассажирских. Ведомство не рекомендует летать на них туристам, так как они предназначены для других категорий пассажиров – иностранных граждан, лиц с ВНЖ, их родственников, а также выезжающих на лечение или работу.

Хорватия открыта для российских путешественников, туристическую визу в страну можно оформить уже с 1 апреля.

Фото: Pixabay.com

Въезд в страну возможен со справкой с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за три дня до поездки. Или после сдачи тестов на антитела, которые между собой признают страны-члены ЕС. Также можно будет въехать с сертификатом о вакцинации сроком действия до 6 месяцев (в том числе и "Спутник V") или справкой о перенесенном COVID-19. Документы должны быть на английском языке. Также перед вылетом нужно заполнить специальную форму на сайте министерства туризма Хорватии.

Все гости, прибывающие в Хорватию, должны иметь при себе оплаченный ваучер на проживание в отеле.

В 2019 году Хорватию посетили 154 тыс. российских туристов, турпоток в страну стабильно рос, однако пандемия внесла свои коррективы. В прошлом году число российских путешественников упало в 6 раз, до 24 тыс. человек.