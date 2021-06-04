"Белавиа" получила разрешение на выполнение рейсов в Москву в международный аэропорт "Шереметьево". С 10 июня авиакомпания будет летать в "Шереметьево" 5 раз в неделю — по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям", — отмечается в сообщении.

Белорусский перевозчик в связи с ослаблением коронавирусных ограничений с 30 сентября 2020 года возобновил рейсы в Москву в аэропорт "Домодедово". С 24 апреля 2021 года к ним добавились рейсы в аэропорт "Жуковский".

Кроме того, "Белавиа" в пятницу сообщила об увеличении количества выполняемых рейсов по трем другим направлениям.

"С 12 июня авиакомпания начнет летать в Стамбул вместо 10 раз в неделю — 14. Рейсы планируются ежедневно два раза в день. С 15 июня в два раза увеличится количество рейсов в Батуми — с 7 до 14 в неделю. "Белавиа" будет летать в главный морской город Грузии 2 раза в день", — отмечается в сообщении.

Также с 15 июня планируется увеличение частот в столицу Грузии — Тбилиси. Вместо 7 раз в неделю — 11 раз в неделю. Добавится четыре частоты: по вторникам, средам, субботам и воскресеньям.