Ранее в ходе выступления на пленарной сессии президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца месяца проработать вопрос об организации платной вакцинации в России для иностранных граждан и вакцинного туризма в РФ.

"Это те, которые работают в стране, это было четко обозначено", — сказал Мурашко "на полях" Петербургского международного экономического форума.

Говоря о перспективах вакцинного туризма, Мурашко сказал, что производство прививок развивается. "В принципе у этого есть хорошие перспективы", — сказал министр.

Он отрицательно ответил на уточняющий вопрос "Интерфакса", означает ли это, что вакцинация иностранцев автоматически откроет границы. "Те, которые сегодня летают, те и будут пользоваться, то есть коммуникации, которые сегодня работают, те и будут", — сказал Мурашко.