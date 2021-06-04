Соглашение о развитии культурного сотрудничества между правительством Югры, министерством культуры России, Государственным Русским музеем (Санкт-Петербург), нефтяной компанией "ЛУКОЙЛ" и Когалымом было подписано в пятницу в рамках Петербургского международного экономического форума.

Документ подписали губернатор Югры Наталья Комарова, министр культуры РФ Ольга Любимова, генеральный директор Русского музея Владимир Гусев, президент ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов, глава Когалыма Николай Пальчиков.

"Это одно из уникальных соглашений, подписанных на площадке Петербургского международного экономического форума. Это уникальный проект — создание в Югре музейного комплекса, где будет располагаться филиал Государственного Русского музея", — сказала Комарова.

В свою очередь Любимова отметила, что создание филиала музея открывает возможности для развития внутреннего туризма.

"Действительно это большая радость, когда есть возможность с такой крупной компанией, как "ЛУКОЙЛ", с таким крупным культурным учреждением, как Государственный Русский музей, попасть в регион — это открывает невероятные возможности для югорчан и развития внутреннего туризма", — сказала она.

В соответствии с соглашением "ЛУКОЙЛ" привлечет инвестиции для строительства объекта, его оснащение и дальнейшую передачу в собственность Российской Федерации. Правительство Югры и министерство культуры обеспечат своевременную подготовку, согласование и утверждение необходимых документов, организацию научно-просветительской работы, культурно-массовых мероприятий.

Муниципалитет подготовит земельный участок для строительства филиала.