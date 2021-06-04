"Сейчас компании, которые работают на упрощенном режиме налогообложения, обязаны перейти на общий режим, если преодолевают планку по количеству персонала и по объёму выручки. Конечно, это означает дополнительную фискальную нагрузку. Часто этот фактор сдерживает рост, вынуждает идти на разного рода ухищрения вроде искусственного дробления компании. Показательный пример здесь сфера общественного питания", — сказал он, выступая на ПМЭФ.

"Именно для компаний этой отрасли предлагаю с будущего года запустить пилотный проект. Его смысл — отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому", — пояснил глава государства.

В частности, рассказал он, компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает 2 млрд рублей в год. При этом за ними сохранится право на уплату по пониженной ставке страховых взносов — 15% даже в том случае, если численность персонала вырастет до 1,5 тыс. человек, отметил Путин.