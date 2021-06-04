"По оценке центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка (ЦОЭ), в ближайшие два года туристический поток в сельскую местность с целью ознакомления и приобщения к труду фермеров может вырасти в четыре раза, до 8 млн человек. В США и ЕС аграрный туризм приносит фермерам весомую часть дохода (по некоторым оценкам, более 10%). В нашей стране этот способ заработка до сих пор оставался недооцененным", — сказал он.

Константинов отметил, что определенный толчок к развитию аграрный туризм получил в ходе текущего кризиса: платежеспособный спрос частично сместился в сельскую местность.

"Офисные работники получили возможность работать удаленно, и многие воспользовались этой возможностью для того, чтобы уехать из мегаполисов в деревни и на садовые участки. Это дало импульс и рекреационной функции села. Фермеры, в свою очередь, получили новых клиентов, которые, попробовав качественную локальную продукцию, зачастую становились постоянными покупателями", — сказал он.

По словам Константинова, основное препятствие для развития сельского туризма – в недостатке инфраструктуры.

"По данным официальной статистики, в России насчитывается около 570 тыс. мест для размещения гостей за пределами городов. С учетом того, что агротуризм в России чаще всего носит сезонный характер, а сезон в большинстве регионов продолжается 5 месяцев с мая по сентябрь и поездки, как правило, осуществляются на выходных, этого недостаточно. В ближайшее время количество мест для размещения в сельской местности надо увеличить как минимум в два раза для того, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны внутренних туристов", — подчеркнул он.

Топ-менеджер Россельхозбанка также сообщил, что одно из самых быстрорастущих направлений агротуризма в России – винодельческий или энотуризм.

"По нашим подсчетам, винный туризм на специализированные производства и фермерские хозяйства юга России может в перспективе дополнительно увеличить оборот туристской отрасли страны примерно на 3,4 млрд рублей в год", — сказал он.

Константинов добавил, что внутренний туризм в перспективе должен стать одним из ключевых драйверов развития сельских территорий, как за счет привлечения средств в экономику поселений, так и с точки зрения увеличения количества горожан, выбирающих небольшие поселения в качестве постоянного места проживания.