"Эти объекты — наше историческое и культурное достояние. Они расположены в ущелье реки Меши-Хи Итум-Калинского района. В связи с труднодоступностью к объектам материал доставляется через натянутые тросы на лебедках, такой опыт у нас уже есть", — приводятся в сообщении слова министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааева.

Он отметил, что параллельно проводятся работы по расчистке завалов и подготовке площадок для складирования материалов, завершить работы планируется до наступления холодов. Работы проводятся по поручению главы республики Рамзана Кадырова, при поддержке Минкультуры России.