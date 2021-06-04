Церемонии инаугурации новых членов ассоциации прошла в рамках первой из четырех экспедиций цикла "Истоки Руси", которые АСКДР проводит в 2021 году при поддержке Россельхозбанка и Ростуризма по территории почти 20 регионов европейской части России и Сибири.

"Цель АСКДР – сохранение культурно-исторического и природного наследия в качестве нового драйвера экономического развития и повышения качества жизни. Задача ассоциации – создание позитивных примеров на основе более комплексного использования имеющихся рекреационных потенциалов сельских территорий, создание предпосылок для развития населенных пунктов через усиление их известности, увеличение посещаемости туристами и, таким образом, содействие их устойчивому развитию, стимулирование местных инициатив и содействие появлению новых привлекательных рабочих мест, в том числе для молодежи и женщин", — сообщил Мерзлов.

Фото: Интерфакс

По его словам, за шесть лет существования Ассоциация получила 2 тыс. заявок на вступление из многих регионов России, провела экспертизу более 650 претендентов, из которых 23 обрели статус действительных членов, а остальные находятся в процессе вступления. Этот статус необходимо подтверждать каждые 5 лет. Каждая деревня (городок) имеет дорожную карту с планом мероприятий на этот срок. Сейчас 40 населенных пунктов являются кандидатами на вступление, на 2021 год намечено еще 12 инаугураций.

По правилам Ассоциации, решение о внесении деревень и городков в список самых красивых принимается на основании их соответствия ряду критериев, среди которых: историко-культурные (в частности, наличие памятников культурного и природного наследия и сохранение традиционных архитектурных объектов), наличие необходимой туристической инфраструктуры и возможности для развития традиционных промыслов и новых видов предпринимательской деятельности, а также благоприятной экологии.

"Программа "Самые красивые деревни и городки России" крайне интересна Федеральному агентству по туризму. На наш взгляд, она окажет значительное влияние на развитие маршрутного и автомобильного туризма, путешествий на короткие расстояния. Ведь любой туристический маршрут – это сеть, состоящая из точек притяжения между крупными городами и ключевыми направлениями", — рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" замглавы Ростуризма Елена Лысенкова.

Она напомнила, что в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" Ростуризм заложил дополнительное финансирование наиболее интересных инициатив в формате грантов.

"С одной стороны, они должны поддержать инвесторов, которые создают малый бизнес, а с другой стороны – помочь муниципальным образованиям, которым не всегда хватает денежных средств на приведение городского благоустройства и оформления к необходимым туризму стандартам. Дополнительное финансирование со стороны государства поможет с решением этого вопроса", — пояснила замглавы ведомства.

Фото: Интерфакс

Отвечая на вопрос портала "Интерфакс-Туризм", какова цель сотрудничества Россельхозбанка с Ассоциацией самых красивых деревень, зампред председателя правления банка Денис Константинов напомнил, что АСКДР была организована для развития сельских населенных пунктов с богатым культурным и природным наследием, а также для создания новых рабочих мест через популяризацию сельского туризма и поддержки традиционных ремесел.

"Именно в таком партнерстве стала возможной организация столь масштабного путешествия с целью рассказать о новых туристических маршрутах, которые позволят раскрыть потенциал российских регионов и стать новыми центрами притяжения для путешественников из различных уголков страны. Этот проект – отличная возможность рассказать о необычных местах и их обитателях и тем самым привлечь внимание туристов к красоте российских регионов", — сказал он.

Константинов отметил, что в условиях инфраструктурного развития сельских территорий агротуризм становится еще одной точкой роста малого бизнеса.

"На сегодняшний день стоит задача создать условия для того, чтобы фермеры могли продвигать услуги агротуризма онлайн, а туристы могли их легко находить. Эту задачу помогает решить цифровая платформа Россельхозбанка "Свое Родное", на которой можно найти более 150 агротуров", — отметил он.