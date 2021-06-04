"Он был задержан и доставлен из леса в изолятор территориального ОВД. Ведет он себя, как бывалый, демонстрируя операм, что он якобы "не при делах". Хотя он был найден в палатке, принадлежащей убитой женщине", — пояснил Горелых.

Он также уточнил, что подозреваемый до этого восемь лет отсидел в исправительной колонии N2 Екатеринбурга за причастность к разбойному нападению, сопряженному с изнасилованием, и в данный момент находился в федеральном розыске за тяжкое преступление.

Пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области в свою очередь сообщила, что задержанному 43-летнему жителю Нижних Серег предъявлено обвинение по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений).

По версии следствия, в ночь на 30 мая мужчина на берегу реки Серга из корысти убил незнакомую ему 35-летнею туристку из Пермского края, после чего спрятал ее тело и похитил имущество.

В ближайшее время следователи намерены подать ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.

Тело женщины будет направлено на экспертизу для установления точной причины ее смерти.

Ранее сообщалось, что 29 мая туристка из Пермского края на своем автомобиле приехала в Михайловск в Свердловской области и оставила там на городской плотине машину, затем, по версии следствия, добралась до города Нижние Серги и оттуда начала сплав по реке Серга на байдарке до села Аракаево. Однако там не появилась.

Поисками пермячки в Нижнесергинском районе Свердловской области занимались полиция и волонтеры, прочесывались лес и акватория реки, труднодоступные места обследовались при помощи беспилотника.

По факту пропажи женщины было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Вечером 4 июня ее тело было обнаружено в лесном массиве.