"Во всех лагерях мы проверили деятельность охранных организаций, осуществляющих контроль лагерей, наличие тревожных кнопок, противопожарную безопасность и готовность персонала к действиям в случае возникновения экстренной ситуации. Особое внимание было уделено наличию целостного ограждения, системе видеонаблюдения, подключению видеокамер к системе "Безопасный регион", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Романа Каратаева.

Пресс-служба отмечает, что приемка лагерей осуществлялась комиссионно с привлечением представителей органов местного самоуправления, МЧС, МВД, Росгвардии, Роспотребнадзора, Минсоцразвития.

В этом году на территориях муниципальных образований Подмосковья будут открыты 98 детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием и 422 лагеря дневного пребывания, которые будут функционировать на базе образовательных школ.

Все организации, допущенные к осуществлению детского отдыха в регионе, включены в реестр министерства социального развития Московской области.