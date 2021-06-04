Соглашение о реализации инвестпроекта подписали в пятницу в рамках ПМЭФ-2021 глава Анапы Василий Швец, генеральный директор группы Accor по региону Россия, Украина, Грузия и СНГ Алексис Деларофф и председатель правления строительной компании "Баркли" Леонид Казинец.

В рамках проекта будет построен круглогодичный семейный гостиничный комплекс с сопутствующей инфраструктурой — спортивно-оздоровительным комплексом, центром развлечений, объектами общественного питания, спортплощадками, пляжной территорией. Проект позволит создать около 500 новых рабочих мест.

"Корпорация Barkli занимается не только жилой, но и курортной недвижимостью. Особенно быстро наши проекты развиваются в Анапе. Рассчитываем, что курортная недвижимость в Анапе будет пользоваться спросом круглый год и станет привлекательной для инвесторов", — прокомментировал подписание соглашения Казинец.

Как сообщил на подписании Деларофф, Accor планирует активно участвовать в развитии курорта. "Отличный климат и великолепные возможности для пляжного отдыха, огромный потенциал для межсезонного отдыха, учитывая направление винного туризма, которое власти активно продвигают, при условии создания необходимой инфраструктуры могут превратить Анапу в международное направление для туризма, и появление качественных гостиниц — один из необходимых шагов на этом пути", — отметил он.

Проект будет реализован в течение пяти лет.