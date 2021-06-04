"Подготовка к 150-летию композитора в регионе идет активно. Я вхожу в федеральный оргкомитет по проведению Года Рахманинова и поэтому мне важно, чтобы Тамбовщина не только в нашей стране, но и во всем мире ассоциировалась с именем великого композитора. Общероссийский план проведения юбилейного года Рахманинова включает 102 мероприятия, из которых более 20 пройдут в Тамбовской области", — сказал Никитин.

Он отметил, что подготовка ведется во всех муниципалитетах. Имя композитора присваивается учреждениям культуры и образования, улицам и скверам, высаживаются сиреневые рощи в его память.

"Конечно же, особое внимание уделяется музею-заповеднику "Ивановка", который призван стать одним из главных мест празднования. Уже разработаны проекты благоустройства территорий, идет строительство гостиницы. Планируется создание новой экспозиции, передвижной выставки, подарочного альбома о музее-заповеднике и сборник архивных документов "Род Рахманиновых на Тамбовщине", — рассказал глава региона.

В настоящее время администрация региона вместе с руководством Юго-Восточной железной дороги обсуждают вопросы благоустройства железнодорожной платформы и установки мемориальной доски на здании железнодорожного вокзала, посвященной пребыванию здесь Рахманинова.

На 2023 год в Тамбовской области запланировано несколько фестивалей, в том числе с участием мировых звезд, музыкальный марафон: во все выходные и праздничные дни в Ивановке будут проходить концерты известных музыкантов.

"Все это лишь малая часть того, что предполагается организовать и провести в этот год. Часть мероприятий войдет в нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", другие будут профинасированы из внебюджетных источников или за счет грантов", — отметил Никитин.

В 2023 году пройдет крупнейший международный симпозиум "Рахманинов и 21 век", участники которого потом также приедут в Ивановку. Серия концертов и мероприятий состоится за рубежом.

Музей-заповедник Сергея Рахманинова "Ивановка", расположенный в деревне Ивановка Уваровского района Тамбовской области, принадлежавшей его родственникам Сатиным. С июня 1890 по апрель 1917 года он почти каждый год жил и работал в этом имении.