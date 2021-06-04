"Я побывал на многих горнолыжных курортах мира, и мне есть с чем сравнивать. Скажу так, по технической оснащенности мы лучшие. В Азиатско-Тихоокеанском регионе мы становимся горнолыжным курортом номером три, то есть входим в тройку лучших курортов АТР", — заявил он в интервью "Интерфаксу" на полях ПМЭФ.

По словам Лимаренко, сегодня на "Горном воздухе" — "самые современные подъемники" и 35 км горнолыжных трасс, которые за три года планируют довести до 60 км. Ежегодно в Южно-Сахалинске возводится новая гостиница, "до 2024 года у нас в планах построить четырех- и пятизвездочные гостиницы на 700 мест".

Еще одним перспективным туристическим проектом он назвал лагуну Буссе на юге Сахалина. "Это огромная природоохранная территория, где находятся самые главные чудеса Сахалина: маяк Анива, Анивский залив со всеми красотами. Это экологический туризм. К лагуне Буссе мы собираемся построить дорогу и несколько гостиниц там, а оттуда на катерах и вертолетах можно будет попадать в разные места девственной природы", — сказал губернатор.

Туризм также активно собираются развивать на Курильских островах, где "уже строятся гостиницы и есть планы по развитию".