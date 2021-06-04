"Прошу правительство до конца месяца проанализировать все аспекты этого вопроса, чтобы с учетом требований по безопасности, разумеется, санитарному контролю, организовать для иностранных граждан условия для платной вакцинации в нашей стране", — сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ в пятницу.

Путин отметил, что Россия может предоставить возможность иностранцам приехать в РФ и привиться отечественными вакцинами от коронавируса.

"Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. Мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить иностранцам приехать в Россию и сделать здесь прививку", — сказал он.

По словам Путина, запрос на вакцинацию российскими препаратами с учётом их высокой эффективности от иностранцев "довольно высок".

"Более того, получила распространение практика, когда люди из разных стран, в том числе бизнесмены, руководители крупных европейских компаний, да и других компаний специально посещают Россию, чтобы сделать прививку от коронавируса", — сказал он.

Также президент поручил правительству, регионам и бизнесу совместно отработать вопросы вакцинации людей, которые приезжают в Россию в рамках трудовой миграции. "Много таких специалистов занято у нас в строительстве, торговле, сфере услуг и ЖКХ", — отметил Путин.

Президент сообщил, что Россия располагает четырьмя вакцинами от COVID-19, а "Спутник V" разработки центра им.Гамалеи зарегистрирован уже в 66 странах, где проживает более 3,2 млрд человек.

"Хочу особо подчеркнуть, мы не только создали уникальные технологии и быстро наладили выпуск вакцин в России, но и помогаем нашим зарубежным партнерам разворачивать такое производство на своих площадках. Пока, кроме России, этого никто еще не делает", — сказал он.

По словам Путина, у каждого совершеннолетнего гражданина РФ есть возможность сделать прививку "максимально комфортно, добровольно и бесплатно". "И, пользуясь случаем, я еще раз хочу попросить наших граждан использовать эту возможность защитить себя и своих близких", сказал он.

"Напомню, что российская вакцина признана самой безопасной и самой эффективной. И по данным наших контролирующих органов, нет ни одного летального исхода от применения вакцины", — отметил Путин, добавив, что на себе испытал, что побочные эффекты от нее минимальны, а "защита какая хорошая".