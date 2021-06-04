Расписание рельсовых автобусов, которые будут курсировать в летний период по новому маршруту, увязано по станции "Лодейное Поле" с электропоездами "Ласточка" Санкт-Петербург — Петрозаводск и Петрозаводск — Санкт-Петербург, а также по станции "Сортавала" — со скоростными теплоходами "Метеор" на остров Валаам.

Кроме того, маршрут "Орланов" проходит через станцию Горный парк "Рускеала".

В сообщении говорится, что для запуска "Орланов" железнодорожники отремонтировали путевую инфраструктуру и вокзалы на маршруте, а также обустроили пассажирские платформы на 16 станциях.