"Мы объявляем, что начиная с 9 июня... европейцы, которые вакцинировались, смогут приехать во Францию без ПЦР-теста", — сказал Джебари в эфире телеканала CNEWS.

Государственный секретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан в свою очередь пояснил, что страны мира распределены по трем зонам в зависимости от эпидемиологической ситуации в них. Так, в первую "зеленую" зону попали страны ЕС, Австралия, Южная Корея и Израиль. В случае приезда из одной из этих стран ПЦР-тест не понадобится.

Во вторую — "оранжевую" — зону включены страны, "где вирус все еще распространяется, но ситуация находится под контролем, и где нет вызывающих обеспокоенность штаммов". В частности, в этой группе — США, Великобритания и Россия. Во Францию смогут приехать прошедшую вакцинацию граждане этих стран, но им, несмотря на прививку, придется предоставить тест на коронавирус.

В "красную" зону попали Индия, а также ряд стран Южной Америки. Приехать из этих стран можно только в случае жизненно важной ситуации, всех остальных, даже вакцинированных, пока пускать не будут.

Ранее госсекретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон заявил, что Евросоюз по-прежнему намерен с 1 июля ввести сертификаты о вакцинации от коронавируса и тестах на наличие COVID-19. Говоря о том, какие вакцины будут отмечаться в этом документе, Бон пояснил, что речь пойдет "обо всех одобренных ЕМА вакцинах, которых на данный момент четыре". Это препараты компаний Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. В остальных случаях, по его словам, для путешествий по ЕС людям нужно будет сдавать тест на коронавируc.