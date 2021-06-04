"У нас есть практика закрепления за субъектами имущественных комплексов, которые позволят развивать санаторно-курортный отдых. Мы договорились, что детский санаторий "Бригантина" в Евпатории будет передан Белгородской области для развития, реконструкции", — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов после подписания меморандума о намерениях по взаимодействию с врио губернатора Белгородской области Вячеславом Гладковым в ходе Петербургского международного экономического форума.

По словам Аксенова, это позволит обеспечить загрузку санаториев и сохранить рабочие места. "Детское оздоровление — это не коммерция, регионы нацелены на то, чтобы своих ребятишек к нам прислать. Для Крыма это дополнительные инвестиции, поэтому такую практику будем продолжать и дальше", — отметил он.

Якутия получит два туристических объекта — в Алупке и Феодосии, сообщил глава республики Айсен Николаев после подписания протокола совместных действий с Аксеновым. "Мы выходим на завершающие согласования по двум объектам... Более того, Сергей Валерьевич предлагает еще объекты, мы их будем изучать", — сказал он.

Глава Коми Владимир Уйба после подписания соглашения с Крымом напомнил, что у республики уже есть свой санаторий на полуострове. "Конечно, его мощности мало, поэтому мы будем расширять возможности", — добавил он.

Аксенов на форуме также подписал планы совместных мероприятий с главами Тамбовской области, Чувашии и Ханты-Мансийского автономного округа. Комментарии руководителей субъектов журналистам предоставили в пресс-службе главы Крыма.

Ранее Крым уже передавал санатории другим субъектам России с условием восстановления, в частности — Башкирии и Ингушетии.