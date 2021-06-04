Оперштаб по борьбе с завозом и распространением коронавируса с 10 июня разрешил выполнение чартеров в Албанию, рейсы будут выполняться раз в неделю из Москвы в Тирану. Для въезда в страну на срок до 90 дней российским туристам не нужны визы. Также Албания не требует справки о тестировании на коронавирус.

"Албания никогда не была массовым направлением. Российские туроператоры пытались организовывать чартеры до пандемии в 2018 году, но их пришлось отменить из-за недостаточно высокого спроса. В 2019 году первый прямой рейс "Уральских авиалиний" из Москвы в столицу Албании город Тирану все-таки отправился, его консолидатором выступил туроператор "TUI Россия", — рассказала Тюрина порталу "Интерфакс-Туризм".

Фото: Pixabay.com

По словам эксперта, Албания на две трети покрыта девственными лесами и имеет прекрасные пляжи – страна протянулась с севера на юг вдоль побережья Адриатического и Ионического морей на 427 км.

"Самыми популярными курортами считаются Саранда, Влёра, Шкодер на Албанской Ривьере, на стыке Ионического и Адриатического морей. На Адриатике расположены курорты Дуррес, Шенджин и Велипойе, рассчитанные на семейный отдых. В стране нет национальной системы классификации гостиниц, категория устанавливается по усмотрению отельеров. Мало больших отелей и комплексов, ощущается нехватка гостиниц высокого уровня. Зато цены очень демократичные", — добавила пресс-секретарь РСТ.

По ее словам, недельный отдых на живописном южном курорте Саранда в отеле Alpha 3* в 50 м от пляжа на базе завтраков обойдется в июне примерно в 90 тыс. рублей на двоих, в отеле Epirus 4* – 105 тыс. На курорте Дуррес отель Horizont 4* будет стоить от 119 тыс. рублей в стандартном номере и 123 тыс. – в супериор.

Фото: Pixabay.com

"Направление представляет интерес для массового отдыха, но, по отзывам туроператоров, для них оно не выгодно из-за низкой маржинальности. Плюс есть проблемы с трансферами. Например, курорт Саранда расположен в 300 км от Тираны, и это тяжелая дорога. Кроме того, Албания до пандемии не выдерживала конкуренции с другими балканскими направлениями – Черногорией, Хорватией и Болгарией", — добавила Тюрина.