Полеты из Санкт-Петербурга запланированы с 8 июня, Казани — с 12 июня, из Самары — с 19 июня, Новосибирска — с 21 июня, Екатеринбурга — с 22 июня. Рейсы планируются раз в неделю.

С 20 июня авиакомпания также начнет выполнять еженедельные рейсы из Новосибирска в Ларнаку (Кипр).

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании, на данный момент "Уральские авиалинии" выполняют полеты в Пафос из московских аэропортов — Домодедово и Жуковский. В Ларнаку авиакомпания летает из Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Самары, Минеральных Вод, Ростова-на-Дону, Уфы, Жуковского, Перми, Краснодара и Казани.

Как сообщалось, в начале июля рейсы в Пафос также начнет выполнять "Победа". Полеты будут выполняться из Москвы (с 7 июля) и Екатеринбурга (с 10 июля) по одному разу в неделю.

Регулярное авиасообщение между РФ и Кипром, закрытое в прошлом году из-за пандемии COVID-19, на данный момент не восстановлено.