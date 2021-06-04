"Потенциал Свердловской области в развитии внутреннего туризма огромен. У нас по-настоящему интересно. В регионе есть туристические маршруты на любой вкус: от путешествий по промышленному наследию Урала, этнокультурным и историческим достопримечательностям до прогулок по уникальными природным местам", — приводит департамент информполитики Свердловской области слова губернатора Евгения Куйвашева.

По словам главы региона, области есть что показать туристам и летом, и зимой. Помимо прочего, на Урале получил развитие гастротуризм, подчеркивает Куйвашев.

"Наши фермеры с удовольствием примут, накормят и напоят своим, уральским, самым лучшим всех наших гостей после длинных интересных пешеходных прогулок", — отметил он.

В рамках ПМЭФ на связь в режиме онлайн вышли глава Екатеринбурга Алексей Орлов и мэр Сысерти Дмитрий Нисковских. После представления в городах решили сразу протестировать маршруты.

Так, в Екатеринбурге 25 человек стартовали от бывшей электростанции "Луч" – это здание считается знаковым для промышленной архитектуры города. Участники проекта прошли по набережной реки Исеть, сфотографировались у памятников клавиатуре и группе Beatles. Также во время прогулки своеобразными остановками стали доходный дом купца Чувильдина ("косой дом") и Дендропарк.

В Сысерти же участники экскурсии отправились в этнопоход — начав свой маршрут от берега городского пруда они продолжили прогулку в природном парке "Бажовские места".

Проект "Прошагай город" запустили в 2019 году для привлечения туристов в российские города, создания инфраструктуры и стимулирования к развитию малого бизнеса туристической сферы. В рамках проекта города определяют, прорабатывают и тестируют пешеходные маршруты, а также собираются информацию для нанесения на онлайн-карты.

Новым акцентом проекта "Прошагай город" стало экологическое просвещение. Так, организаторы совместно местными жителями городов нанесут на онлайн-карты, в том числе точки сбора и переработки мусора.