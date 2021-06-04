"Губернатор Владимир Владимиров принял отставку министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александра Трухачева. Руководитель министерства оставил должность по собственной инициативе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующее распоряжение губернатор подписал накануне.

До 2017 года в Ставропольском крае существовало Минтуризма, но затем его полномочиями наделили Минкультуры края. Затем, когда Ставропольский край стал участником эксперимента как территория, на которой с туристов будут взимать курортный сбор, власти края решили воссоздать отдельное министерство курортов и туризма.

Трухачев был назначен главой вновь созданного министерства в октябре 2017 года. До назначения он курировал развитие санаторно-курортного комплекса и туристской отрасли региона в ранге заместителя министра культуры Ставропольского края.