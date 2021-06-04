"Не могу сказать конкретно о графике признания вакцины, но я знаю, что они (эксперты ВОЗ) делают все возможное для того, чтобы ускорить процесс признания", — сказал Гебрейесус в рамках Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2021) в пятницу.

Он отметил, что организация ждет "отмашки" от экспертной группы, которая в настоящий момент находится в России и проводит аудит производственных мощностей, взаимодействуя совместно с институтом Гамалеи.

Ранее в пятницу глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев сообщил, что вакцина "Спутник V" в ближайшее время может быть зарегистрирована Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), также в ближайшие месяцы она может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения.

"Мы ожидаем, что в течение ближайшего времени будет принято положительное решение (о регистрации вакцины EMA — ИФ). Также в ближайшие пару месяцев — одобрение из ВОЗ", — сказал Дмитриев журналистам "на полях" Петербургского международного экономического форума.

Он также сообщил, что по одобрению "Спутника V" в Европе "есть пока позитивные результаты проверки ЕМА, нет критических замечаний".

"Мы надеемся, что все останется на техническом уровне, а не политическом", — заметил Дмитриев.

"Это вопрос времени, вопрос к Европейскому медицинскому агентству. Если бы мы не были настолько уверены в "Спутнике", мы бы даже не приглашали проверять наши производственные площадки, наши клинические испытания, потому что "Спутник" и так зарегистрирован в 66 странах", — пояснил он.

Россия обратилась в EMA для регистрации вакцины "Спутник V" в Европейском союзе 29 января. 4 марта стало известно о начале процедуры постепенной экспертизы российской вакцины. EMA проведет оценку соответствия вакцины "Спутник V" установленным в ЕС стандартам по эффективности, безопасности и качеству.

Вакцина "Спутник V", разработанная центром им. Гамалеи Минздрава России, одобрена для экстренного применения уже в 66 странах.