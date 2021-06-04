В частности, один из туроператоров предлагает отправиться в двухдневный йога-тур. С лета 2021 года появляется сплав по реке Полуй, запись на тур уже открыта и пользуется большим спросом, отмечается в пресс-релизе.

"Столица региона, город Салехард, представит две новые экскурсионные программы: первая — велосипедная экскурсия для ценителей нестандартного подхода к экскурсионным программам, вторая — для ценителей стрит-арта. Пешеходная экскурсия "Салехард — арктическая столица муралов" познакомит жителей и гостей автономного округа с историей региона через арт-объекты", — говорится в сообщении.

Также представители туриндустрии арктического региона готовы предложить ямальцам и гостям округа и знакомые маршруты.

"Традиционные туры: кольцевые маршруты по Полярному Уралу, фото-туры на самые видовые природные локации: ледник Романтиков, Нефритовая долина, ледник Топографов, сплавы по горным рекам, путешествие к Крайней Западной точке Европы", — цитирует пресс-служба замначальника управления государственной политики в сфере туризма департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Станислава Гавриленко.

Кроме того, в летний период регион ждёт гостей в рамках событийных мероприятий. Точками притяжения сезона лето-2021 станут фестиваль "Белые ночи" в Муравленко, полярный ультрамарафон "Trans Ural" в Приуральском районе и форум молодежи Уральского федерального округа "УТРО-2021" в Салехарде.

Помимо этого, летом будут предложены и экскурсионные маршруты в городах Ямала.

Например, в Новом Уренгое — первая на Ямале иммерсивная экскурсия, в рамках которой участники погружаются в историю появления города. Уникальный формат экскурсии позволяет увидеть Новый Уренгой глазами первопроходцев 70-х годов прошлого столетия.