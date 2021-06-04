"Соглашение подписали губернатор региона Игорь Руденя и председатель правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко. Оно предусматривает взаимодействие региона с "Автодором" по вопросам развития инфраструктуры участка трассы М11 "Нева", который проходит по территории Верхневолжья", — говорится в сообщении.

По соглашению на участке трассы М-11, который проходит по территории Тверской области, предполагается установка современных многофункциональных зон дорожного сервиса, туристско-информационных объектов, объектов торговли и общественного питания, сооружений связи.

Кроме того, соглашение предусматривает взаимодействие региона с "Автодором" по вопросам строительства транспортной развязки на 314-м км скоростной трассы М-11 под Вышним Волочком. Это даст возможность завершить формирование западной хорды в Тверской области (автодороги Вышний Волочек — Осташков), что позволит развивать инвестиционную привлекательность территорий вокруг озера Селигер, отметили в пресс-службе.

"Для Тверской области расширение сотрудничества с государственной компанией "Российские автомобильные дороги" имеет стратегическое значение. Планируются мероприятия по дальнейшему развитию транспортной магистрали М-11 и созданию на ней придорожного сервиса. Правительство региона обеспечит компании "Автодор" всё необходимое для этого содействие", — цитирует пресс-служба Игоря Руденю.