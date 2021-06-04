"У нас ничего не изменилось, в принципе — ровная, обычная, стандартная работа. Единственное, что мы отмечаем, — некоторое увеличение спроса (на рейсы в Минск — ИФ), поэтому запросили увеличение частот на штабе, и в начале этой неделе вышло решение, где нам дали увеличение частотности в два раза — с 5 до 10 в неделю", — сказал Полубояринов в интервью телеканалу "Россия 24".

На прошлой неделе лидеры стран ЕС призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии после инцидента с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске 23 мая. Самолет посадили под предлогом сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту находился бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка России София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

Ряд европейских авиакомпаний, планировавших рейсы в РФ в обход Белоруссии, после этого сообщали об отмене полетов в связи с отсутствием разрешения российских авиавластей. В Росавиации объясняли задержку выдачи разрешений большим числом запросов.

При этом сообщалось об отмене рейсов и российских перевозчиков в Европу. В частности, "Аэрофлот" отменил на прошлой неделе рейс из Москвы в Вильнюс (Литва), который обычно выполняет по пятницам. Этот рейс отсутствует в расписании компании также на эту и следующую пятницу — ближайший запланирован на 18 июня.