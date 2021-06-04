Глава региона Вячеслав Гладков и руководитель АСИ Светлана Чупшева подписали соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума.

Согласно документу, "планируется расширение механизмов по созданию наиболее благоприятных условий по улучшению инвестиционного климата в Белгородской области, развитию социального направления и внутреннего туризма, продвижению общественно значимых инициатив субъектов малого и среднего предпринимательства и жителей региона", — говорится в сообщении.

В сотрудничестве с АСИ в Белгородской области будет создан центр опережающей профессиональной подготовки и организованы конкурсы технологических проектов для представителей малого и среднего предпринимательства.

Также АСИ окажет партнерскую помощь в реализации социальных проектов по развитию системы детского отдыха и оздоровления, дополнительного и дошкольного образования детей и подростков, государственно-частного партнерства в социальной сфере и в сфере туризма.

Кроме того, стороны договорились развивать областные институты профобразования, проводить соревнования по профмастерству по стандартам WorldSkills, обучать и повышать квалификацию мастеров производственного обучения.

"Реализация соглашения позволит обеспечить комфортные условия в регионе для новых инвесторов, что в свою очередь обеспечит создание новых рабочих мест с высоким уровнем заработной платы, а новая инициатива агентства — национальная социальная инициатива — обеспечит исключение административных барьеров при предоставлении социальных услуг населению и повысит качество их предоставления", — подчеркивается в пресс-релизе.