Общий объем инвестиций в проект с учетом инженерной и транспортной инфраструктуры предварительно оценивается примерно в 80 млрд рублей. Проект предусматривает создание в течение ближайших четырех лет (2021-2025 гг.) необходимой туристической инфраструктуры для оздоровительного и горнолыжного отдыха.

Инвесторы согласуют необходимое ТЭО для привлечения государственных инвестиций в транспортную и инженерную инфраструктуру. Также будет создана совместная специальная проектная компания, ответственная за проектирование и строительство курорта.

Планируется, что корпорация "Туризм.РФ" выступит в качестве соинвестора, а также организует господдержку проекта "Долина Васта" в части создания инженерной и транспортной инфраструктуры в рамках реализации национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства" совместно с Минстроем России.

ВЭБ.РФ рассматривает вопрос об участии в организации и проведении экспертизы проекта "Долина Васта", инвестиционном и финансовом консультировании при его реализации, а также организации синдицированного проектного финансирования (через "Фабрику проектного финансирования").

Компания "Интеррос" выступает в качестве инвестора для организации финансирования проекта. Разработкой мастер-плана проекта "Долина Васта" занимается одноименная компания, которая обеспечивает подготовку проектно-сметной документации, получение права собственности и эксплуатацию объектов, и обеспечивает привлечение заемных средств.

Появление в горном кластере Сочи высококлассного санаторно-курортного комплекса "Долина Васта" обеспечит 2,5 тыс. новых рабочих мест (с учетом развития сопутствующих сервисов — до 5 тыс.), простимулирует малое и среднее предпринимательство, будет способствовать социально-экономическому и культурному развитию региона. Деятельность курорта в будущем позволит совершать миллиардные налоговые отчисления в бюджеты различных уровней. Ожидаемый туристический поток оценивается в 1,5 млн гостей в год.

На территории Сочинского национального парка будет создана комфортная среда для круглогодичного отдыха, с Центром бальнеологии и курортологии, а также горнолыжным центром. Для оказания оздоровительных услуг в Центре бальнеологии и курортологии предусмотрены санаторий, пансионаты и СПА-отели, водолечебница с минеральными бюветами. Для любителей горнолыжного отдыха запланированы 80 км трасс и несколько подъемников общей протяженностью 13 км.