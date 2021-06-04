"Заменить турецкий рынок довольно сложно. Египет, ожидаем, что откроется в ближайшие дни, и, может быть, удастся немного компенсировать", — сказал Полубояринова, отвечая на вопрос о потерях компании от временного закрытия рейсов между РФ и Турцией.