Как сообщила пресс-служба регионального правительства, в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Cosmos Hotel Group и власти Кузбасса заключили соглашение о строительстве гостиничного комплекса "Cosmos Шерегеш", в которое компания намерена вложить 1,2 млрд рублей.

По данным пресс-службы, территория застройки охватит от 1,5 до 3 га, площадь гостиничного комплекса на 200 номеров займет 10 тыс. кв. метров. Ввод в эксплуатацию объектов планируется в 2023 году.

Ранее, в марте, зампредседателя правительства Кузбасса по вопросам культуры, спорта и туризма Сергей Алексеев говорил, что "в ближайшие три года предварительный объем инвестиции (Cosmos Hotel Group в развитие Шерегеша — ИФ) — около 2 млрд рублей". Наряду с гостиничным комплексом, в числе запланированных Cosmos Hotel Group объектов он называл также банный комплекс и канатные дороги. Кроме того, по словам Алексеева, компания планировала "вклад в инфраструктурное развитие сектора".

В свою очередь Gleden Invest может увеличить вложения в развитие Шерегеша. Так, по данным пресс-службы, вложения этой компании составят от 5,5 до 8,8 млрд рублей.

"Компания Gleden Invest Group планирует до 2030 года построить горнолыжный комплекс в секторе "Б". Проект включает гостиницы 4*/5* и 3*/4* под брендом Azimut Hotels, комплекс апартаментов, шале, детский лагерь для круглогодичного пребывания, а также будет построена центральная площадь и улицы с ресторанами и торговыми точками, общежитие для персонала. Ввод в эксплуатацию первых объектов намечен на 2025-2026 годы", — говорится в сообщении.

Соответствующее соглашение также было подписано в ходе ПМЭФ.

Ранее Алексеев сообщал, что Azimut Hotels намерена построить 4 гостиницы (категорий 3-5 звезд, на 150 номеров каждая) и до 2026 года планирует вложить в развитие формирующегося сектора "Б" горнолыжного курорта более 6 млрд рублей.

Cosmos Hotel Group — портфельная компания АФК "Система" в сфере гостиничного бизнеса, является одним из крупнейших гостиничных операторов в России с номерным фондом более 6,5 тыс. номеров.

Azimut Hotels управляет сетью из 40 отелей (около 7 тыс. номеров) в 32 городах России, а также в Германии, Австрии и Израиле. По данным РБК, гостиничной сетью владеет бизнесмен Александр Клячин.

По данным властей Кузбасса, горнолыжный курорт "Шерегеш" располагает 26 горнолыжными трассами общей протяженностью около 56 км, 18 подъемниками, 82 гостиницами, 77 кафе и ресторанами, 28 пунктами проката, 15 автомобильными стоянкими. В прошедшем сезоне на курорте зафиксировано более 2 млн туристских посещений против 1,3 млн в 2019-2020 годах.